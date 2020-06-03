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futebol

Presidente do Porto diz que Covid fez clube deixar de ganhar R$ 855 mi

Pinto da Costa diz que o clube português tinha quase certo a arrecadação de 147 milhões em venda de jogadores e tudo foi cancelado (ou adiado) por causa da pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 23:12

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 23:12

Crédito: Pinto da Costa, presidente do Porto, deixou de negociar alguns astros para gigantes europeus - Porto (JP Clatot/AFP
Nesta segunda-feira, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, disse que o seu clube deixou de ganhar 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) na venda de jogadores por causa da pandemia da Covid-19, pois os acordos quase selados acabaram cancelados. Nesta terça-feira, foi a vez do presidente do Porto (outro gigante de Portugal), Pinto da Costa, dizer que o seu clube tinha praticamente fechado negociação de jogadores que colocariam nos cofres do clube cerca de 147 milhões de euros (R$ 855 milhões).
- O Benfica tinha 200 milhões de euros encaminhados e nós tínhamos 147 milhões. Se, de repente, aparece um vírus que afeta todos, temos de nos moldar à situação e encontrar outras soluções, pois estes negócios estão suspensos - disse Pinto da Costa ao site oficial do Porto, sem citar nomes.
O mandatário portista, no poder desde 1982 e que é o dirigente com mais títulos no futebol, disse que o clube pode irá fechar negócios, mas não vai chegar nem perto dos valores que esperava arrecadar.
- Muito dificilmente conseguiremos chegar a este patamar financeiro nas vendas da janela. Um exemplo: um dos jogadores iria para França, mas o campeonato foi cancelado e os clubes de lá ficaram sem capacidade para comprar.E MAIS:Fim da espera! Jorge Jesus aceita renovar com o Flaaté 2021Carlos Vinícius celebra volta do futebol em PortugalLiga Portuguesa tem recorde de brasileirosPorto visita Famalicão no retorno do PortuguêsO dia do mercado: Benfica descarta volta de brasileiroO dia do mercado: Ingleses de olho em Coutinho E MAIS:

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