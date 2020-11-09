Presidente do Náutico garante apoio ao trabalho de Gilson Kleina

Crédito: Caio Falcão/Náutico

Com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, o Náutico despencou na classificação da Série B e figura a temida zona de rebaixamento para desespero do seu torcedor.Como é normal no futebol brasileiro, a tendência é que o técnico seja nomeado o culpado e Kleina sofre com a pressão, mas o presidente Edno Melo segura o comandante.

‘A relação entre a diretoria e Gilson Kleina é de confiança, certeza sobre o trabalho que está sendo feito e que, eventualmente, alcançaremos o objetivo’, postou na rede social.

A próxima chance de Kleina e Náutico acontece na sexta-feira, quando a equipe visita o Operário-PR.