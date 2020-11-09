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Presidente do Náutico garante apoio ao trabalho de Gilson Kleina

Nas redes sociais, Edno Melo afirmou que confia no trabalho desenvolvido pela comissão técnica...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 15:32

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:32

Crédito: Caio Falcão/Náutico
Com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, o Náutico despencou na classificação da Série B e figura a temida zona de rebaixamento para desespero do seu torcedor.Como é normal no futebol brasileiro, a tendência é que o técnico seja nomeado o culpado e Kleina sofre com a pressão, mas o presidente Edno Melo segura o comandante.
‘A relação entre a diretoria e Gilson Kleina é de confiança, certeza sobre o trabalho que está sendo feito e que, eventualmente, alcançaremos o objetivo’, postou na rede social.
A próxima chance de Kleina e Náutico acontece na sexta-feira, quando a equipe visita o Operário-PR.
Após 20 jogos disputados, o Timbu é o 17º colocado, com 20 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z-4.

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