Presidente do Napoli volta a atacar Uefa por conta de jogo no Camp Nou

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O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, voltou a criticar a Uefa por conta da manutenção da partida contra o Barcelona pela Liga dos Campeões no Camp Nou. A Catalunha vive um novo aumento do número de casos de Covid-19 e o italiano queria que o jogo fosse transferido para outro país e fosse jogado em campo neutro.

- Na Uefa, eles fazem como os três macacos: não vêem, não escutam e não falam. Espero por eles que se formos lá, nada nos aconteça. Caso contrário, como diziam em Gladiador, “o inferno se abrirá”.