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futebol

Presidente do Napoli volta a atacar Uefa por conta de jogo no Camp Nou

Aurelio De Laurentiis disse que se houver algum membro do Napoli contaminado pro Covid-19, consequências serão tomadas. Mandatário também comenta sobre mercado...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 09:11

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 09:11

Crédito: Reprodução
O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, voltou a criticar a Uefa por conta da manutenção da partida contra o Barcelona pela Liga dos Campeões no Camp Nou. A Catalunha vive um novo aumento do número de casos de Covid-19 e o italiano queria que o jogo fosse transferido para outro país e fosse jogado em campo neutro.
- Na Uefa, eles fazem como os três macacos: não vêem, não escutam e não falam. Espero por eles que se formos lá, nada nos aconteça. Caso contrário, como diziam em Gladiador, “o inferno se abrirá”.
O mandatário também comentou sobre a saída de Milik e disse que irá vender o atacante para quem pagar mais dinheiro e afirmou não ter recebido nenhuma proposta de 90 milhões de euros (R$ 553 milhões) pelo zagueiro Koulibaly, mas não descartou sua venda, uma vez que há vários times interessados.

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