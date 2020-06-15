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futebol

Presidente do Napoli taxa destaques do time com valor muito alto

Fabián Ruiz e Koulibaly não vão sair do clube italiano por qualquer preço. Aurelio De Laurentiis também comentou sobre renovação com ídolo Drie Mertens...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 12:11

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 12:11

Crédito: Reprodução
O polêmico presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, disse ao “Corriere dello Sport” que aceita vender o meio-campista Fabián Ruiz caso chegue uma proposta de 100 milhões de euros (R$ 566 milhões). O jogador teve seu nome especulado para ser contratado pelo Real Madrid e Barcelona na próxima janela de transferências, mas o preço diante da crise financeira é um entrave.
- Para o Fabián faltam três anos (de contrato), para Koulibaly dois anos. Se chegar o City, United ou PSG com 100 milhões de euros (R$ 566 milhões), eu pensaria e o mais provável seria vender. Uma oferta de 60 milhões de euros (R$ 340 milhões) eu nem considero. Eu não preciso de dinheiro.
O presidente também contou sobre a renovação com Mertens, ídolo da torcida e autor do gol que classificou o Napoli para a final da Copa da Itália.
- É um homem especial, muito inteligente. Renovar contrato de um jogador de 33 anos não está em nosso costume, mas com ele foi simples. E quando ele encerrar a carreira, gostaria de encontrar um papel para ele continuar contribuindo.
Mertens era alvo de interesse de grandes clubes da Europa, como Inter de Milão e Chelsea, mas o atacante belga decidiu permanecer na Itália. A equipe enfrenta a Juventus na próxima quarta-feira visando a conquista do título da Copa da Itália.E MAIS:Defensor do Dortmund disse que nunca recebeu proposta do RealTécnico do Barcelona elogia Griezamann apesar de jogo discretoIker Casillas renuncia candidatura a presidência da Federação EspanholaAtacante do Zenit é o principal alvo do Arsenal caso Aubameyang saia E MAIS:

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