Presidente do Napoli se reúne com conselheiro do Atlético de Madrid

O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, confirmou que se encontrou com um conselheiro do Atlético de Madrid, Gil Marín, ao “Corriere dello Sport”. O clube espanhol é um dos principais interessados na contratação do atacante Milik, que não renovou contrato com a equipe italiana e busca uma saída. No entanto, o mandatário napolitano não disse qual assunto foi tratado.
- Foi apenas um encontro entre duas pessoas que se gostam.
Há uma possível especulação de que ambos os clubes poderiam realizar uma troca entre Milik e Diego Costa, mas não há nada confirmado. De Laurentiis também tem grande interesse no meio-campista Santiago Arias, que poderia ser envolvido em uma negociação.
O Napoli confirmou na última sexta-feira a contratação mais cara da sua história, o atacante nigeriano Victor Osimhen. Este fato abre ainda mais as portas para a saída do polonês que também interessa a Juventus. Os italianos não definiram o futuro do seu atacante e não há nenhuma oferta oficial, mas os contatos parecem estar acontecendo.