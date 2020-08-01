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futebol

Presidente do Napoli se reúne com conselheiro do Atlético de Madrid

Aurelio De Laurentiis negou que tenha tratado de transferência nesta reunião, mas há o interesse do clube colchonero contratar o atacante Milik para a próxima temporada...

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 13:24

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 13:24
Crédito: AFP
O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, confirmou que se encontrou com um conselheiro do Atlético de Madrid, Gil Marín, ao “Corriere dello Sport”. O clube espanhol é um dos principais interessados na contratação do atacante Milik, que não renovou contrato com a equipe italiana e busca uma saída. No entanto, o mandatário napolitano não disse qual assunto foi tratado.
- Foi apenas um encontro entre duas pessoas que se gostam.
Há uma possível especulação de que ambos os clubes poderiam realizar uma troca entre Milik e Diego Costa, mas não há nada confirmado. De Laurentiis também tem grande interesse no meio-campista Santiago Arias, que poderia ser envolvido em uma negociação.
O Napoli confirmou na última sexta-feira a contratação mais cara da sua história, o atacante nigeriano Victor Osimhen. Este fato abre ainda mais as portas para a saída do polonês que também interessa a Juventus. Os italianos não definiram o futuro do seu atacante e não há nenhuma oferta oficial, mas os contatos parecem estar acontecendo.

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