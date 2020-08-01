Presidente do Napoli se reúne com conselheiro do Atlético de Madrid

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O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, confirmou que se encontrou com um conselheiro do Atlético de Madrid, Gil Marín, ao “Corriere dello Sport”. O clube espanhol é um dos principais interessados na contratação do atacante Milik, que não renovou contrato com a equipe italiana e busca uma saída. No entanto, o mandatário napolitano não disse qual assunto foi tratado.

- Foi apenas um encontro entre duas pessoas que se gostam.

Há uma possível especulação de que ambos os clubes poderiam realizar uma troca entre Milik e Diego Costa, mas não há nada confirmado. De Laurentiis também tem grande interesse no meio-campista Santiago Arias, que poderia ser envolvido em uma negociação.