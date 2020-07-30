Presidente do Napoli pressiona Uefa para mudar local de jogo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões

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O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, mostrou preocupação com a possibilidade do jogo contra o Barcelona ser disputado na Catalunha, região espanhola em que voltam a crescer os casos de Covid-19. Mais cedo, a imprensa catalã afirmou que a Uefa deve analisar, junto das autoridades sanitárias, sobre a manutenção da partida no Camp Nou.

- Eu ligo para a Uefa o tempo todo, mas é vergonhoso. Você ouve da Espanha grandes medos e eles passam pelo assunto. Quanto tempo leva para dizer que vamos jogar em Portugal, Alemanha ou Suíça? Não entendo porque neste momento devemos ir à uma cidade com grandes problemas - afirmou o mandatário à imprensa após evento do Campeonato Italiano, em Milão.