Presidente do Napoli banca Gattuso no comando técnico da equipe

O presidente do Napoli, Aurelio de Laurentiis, bancou a permanência do técnico Gattuso em publicação nas redes sociais. O comandante vem sofrendo com diversas especulações sobre sua saída por conta da irregularidade da equipe no Campeonato Italiano. Segundo a imprensa local, o duelo contra o Spezia pela Copa da Itália nesta quinta-feira pode ser decisivo para o futuro do treinador.Recentemente, De Laurentiis chegou a fazer uma entrevista com Rafa Benítez para assumir o cargo, mas o espanhol pediu um tempo para avaliar a possibilidade após terminar um trabalho no futebol chinês. Massimiliano Allegri também foi especulado, mas recusou a possibilidade de assumir o time neste momento da temporada. O nome de Walter Mazzarri ainda segue de pé caso Gattuso não sobreviva no cargo.