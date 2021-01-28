Presidente do Napoli banca Gattuso no comando técnico da equipe

O presidente do Napoli, Aurelio de Laurentiis, bancou a permanência do técnico Gattuso em publicação nas redes sociais. O comandante vem sofrendo com diversas especulações sobre sua saída por conta da irregularidade da equipe no Campeonato Italiano. Segundo a imprensa local, o duelo contra o Spezia pela Copa da Itália nesta quinta-feira pode ser decisivo para o futuro do treinador.Recentemente, De Laurentiis chegou a fazer uma entrevista com Rafa Benítez para assumir o cargo, mas o espanhol pediu um tempo para avaliar a possibilidade após terminar um trabalho no futebol chinês. Massimiliano Allegri também foi especulado, mas recusou a possibilidade de assumir o time neste momento da temporada. O nome de Walter Mazzarri ainda segue de pé caso Gattuso não sobreviva no cargo.
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O Napoli ocupa a 6ª colocação no Campeonato Italiano, mas a expectativa era de que o time estivesse entre os quatro primeiros colocados, pois o objetivo da temporada é conquistar uma vaga na Champions League. A equipe também perdeu a Supercopa da Itália para a Juventus e sonha chegar na semifinal da Copa da Itália e encarar a Atalanta.