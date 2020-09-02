Presidente do Napoli admite que Koulibaly pode deixar o clube

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial

Pretendido pelo Manchester City, o zagueiro Kalidou Koulibaly pode deixar o Napoli nos próximos dias. Pelo menos é o que garante o presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis, em entrevista ao "Canale 21", da cidade de Nápoles. O mandatário afirmou que o atacante Milik, alvo da Juventus, é outro que pode deixar o San Paolo.- Koulibaly e Milik estão de saída, se o mercado de transferência permitir. Saberemos como substituí-los. Se não, então vamos discutir isso novamente no próximo ano - disse o dirigente.

O defensor, que tem contrato até junho de 2023, já teria aceitado a proposta contratual do Manchester City, que ainda precisa se acertar com os italianos. De Laurentiis exige a quantia de 80 milhões de euros (R$ 508 milhões) para vender o senegalês.