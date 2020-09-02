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futebol

Presidente do Napoli admite que Koulibaly pode deixar o clube

Aurelio De Laurentiis, em entrevista à emissora italiana, afirma que defensor pode se transferir na atual janela. Manchester City tem interesse no jogador...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 16:36
Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial
Pretendido pelo Manchester City, o zagueiro Kalidou Koulibaly pode deixar o Napoli nos próximos dias. Pelo menos é o que garante o presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis, em entrevista ao "Canale 21", da cidade de Nápoles. O mandatário afirmou que o atacante Milik, alvo da Juventus, é outro que pode deixar o San Paolo.- Koulibaly e Milik estão de saída, se o mercado de transferência permitir. Saberemos como substituí-los. Se não, então vamos discutir isso novamente no próximo ano - disse o dirigente.
O defensor, que tem contrato até junho de 2023, já teria aceitado a proposta contratual do Manchester City, que ainda precisa se acertar com os italianos. De Laurentiis exige a quantia de 80 milhões de euros (R$ 508 milhões) para vender o senegalês.
Já a situação do centroavante é mais tensa. Milik tem contrato somente até junho de 2021, ou seja, no fim da temporada, e pode assinar um pré-contrato sem custos com qualquer clube a partir de janeiro. Pensando neste fato, os napolitanos podem vendê-lo por um valor mais baixo a fim de que o polonês não saia de graça.

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