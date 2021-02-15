Presidente do Milan diz que esta semana é decisiva para o clube

O presidente do Milan, Paolo Scaroni, revelou estar calmo apesar da perda da liderança no Campeonato Italiano no último domingo para a Inter de Milão. Em entrevista à rádio “Rai GR Parlamento”, o mandatário afirmou que ainda há muita disputa em jogo e que está contente com a competitividade do torneio.- Nós, do Milan, não ficamos empolgados quando chegamos na liderança e não desistimos quando estamos em segundo lugar. Olhamos jogo após jogo tentando dar o nosso melhor. Agora vamos para Belgrado e depois teremos o clássico. Não tenho medo de um desânimo e estou convencido de que o clima no Milan é excelente. O duelo contra o Spezia foi uma surpresa para todos, mas estou confiante.