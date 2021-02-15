Presidente do Milan diz que esta semana é decisiva para o clube

O presidente do Milan, Paolo Scaroni, revelou estar calmo apesar da perda da liderança no Campeonato Italiano no último domingo para a Inter de Milão. Em entrevista à rádio “Rai GR Parlamento”, o mandatário afirmou que ainda há muita disputa em jogo e que está contente com a competitividade do torneio.- Nós, do Milan, não ficamos empolgados quando chegamos na liderança e não desistimos quando estamos em segundo lugar. Olhamos jogo após jogo tentando dar o nosso melhor. Agora vamos para Belgrado e depois teremos o clássico. Não tenho medo de um desânimo e estou convencido de que o clima no Milan é excelente. O duelo contra o Spezia foi uma surpresa para todos, mas estou confiante.
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Scaroni também afirmou que esta semana será decisiva para a temporada do conjunto italiano por conta das decisões que terá pela frente.
- Esta semana nos dirá muito sobre o futuro da temporada. O Italiano nunca foi tão bom, todos nos divertimos por ver uma classificação apertada. Inter, Milan e Juventus parecem os favoritos, mas não podemos excluir as surpresas.
Nesta quinta-feira, o Milan viaja para a Sérvia e encara o Estrela Vermelha pelo primeiro jogo da fase de 16 avos de final pela Liga Europa. No domingo, a equipe rossonera tem jogo direto contra a Inter de Milão valendo vaga na liderança do Calcio. O clube tropeçou diante do Spezia na última rodada e vive seu momento mais irregular na temporada.