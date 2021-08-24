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Presidente do Marseille condena invasão em Nice: 'Completamente inaceitável'

Pablo Longoria falou em entrevista sobre a confusão que ocorreu no confronto entre Olympique de Marseille e Nice...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 15:47

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 15:47

O presidente do Olympique de Marseille, Pablo Longoria, falou em entrevista sobre a confusão que ocorreu no confronto de sua equipe contra o Nice. A partida, que ocorreu no domingo, terminou com vitória do Nice por 1 a 0 com gol de Dolberg.

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