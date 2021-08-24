Presidente do Marseille condena invasão em Nice: 'Completamente inaceitável'

O presidente do Olympique de Marseille, Pablo Longoria, falou em entrevista sobre a confusão que ocorreu no confronto de sua equipe contra o Nice. A partida, que ocorreu no domingo, terminou com vitória do Nice por 1 a 0 com gol de Dolberg.
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