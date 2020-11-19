Presidente do Manchester City comemora renovação de Guardiola: 'A torcida compartilha minha alegria'

Crédito: Divulgação / Manchester City

Após a confirmação da renovação do contrato de Pep Guardiola com o Manchester City até 2023, o presidente do clube inglês comemorou o acerto. Em entrevista ao site oficial da equipe, Khaldoon Al Mubarak se disse feliz e afirmou que a "a torcida compartilha do mesmo sentimento".

+ Veja a tabela do Campeonato Inglês- Estou convencido de que todos os torcedores do Manchester City compartilham a minha alegria neste novo acordo e em antecipar as oportunidades fantásticas que, com um trabalho árduo contínuo, existem para serem aproveitadas - disse o mandatário.

Além da felicidade, o presidente do clube inglês falou sobre o projeto do City e disse que o treinador catalão está totalmente inserido neste modelo implementado há mais de dez anos.

- A extensão do contrato de Pep é o próximo passo natural em uma jornada que tem evoluído ao longo de muitos anos. É o produto da confiança mútua e do respeito que existe entre ele e todo o clube. Também se aplica à estabilidade e à criatividade no coração de nossas operações futebolísticas - afirmou Khaldoon, que completou: