Presidente do Lyon revela interesse de clube italiano em Memphis Depay

Crédito: Miguel MEDINA / AFP

Apesar do interesse do Barcelona na contratação de Memphis Depay, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, revelou que o clube catalão não é o único interessado na contratação do holandês. Em entrevista à emissora “Teléfoot”, o mandatário afirmou que a Roma também visa a chegada do holandês.

- Termina o contrato em 2021. Koeman o quer no Barcelona? A Roma também quer.O técnico do Lyon, Rudi Garcia, também não se opõe a uma saída de um dos seus principais jogadores. Com contrato somente por mais uma temporada e sem disputar nenhuma competição europeia, o espanhol afirmou que iria para uma equipe bem estruturada.

- É um jogador de primeiro nível. Se pudesse assinar por um clube construído para ganhar a Liga dos Campeões, o levarei em meu carro.