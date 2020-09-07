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futebol

Presidente do Lyon revela interesse de clube italiano em Memphis Depay

Jean-Michel Aulas afirmou que Barcelona não é o único interessado no atacante holandês. Técnico Rudi Garcia disse que ele deveria ir para uma equipe montada para ganhar...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 08:46

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 08:46
Crédito: Miguel MEDINA / AFP
Apesar do interesse do Barcelona na contratação de Memphis Depay, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, revelou que o clube catalão não é o único interessado na contratação do holandês. Em entrevista à emissora “Teléfoot”, o mandatário afirmou que a Roma também visa a chegada do holandês.
- Termina o contrato em 2021. Koeman o quer no Barcelona? A Roma também quer.O técnico do Lyon, Rudi Garcia, também não se opõe a uma saída de um dos seus principais jogadores. Com contrato somente por mais uma temporada e sem disputar nenhuma competição europeia, o espanhol afirmou que iria para uma equipe bem estruturada.
- É um jogador de primeiro nível. Se pudesse assinar por um clube construído para ganhar a Liga dos Campeões, o levarei em meu carro.
Além de ter sido o principal destaque do Lyon no último ano, apesar de ficar muito tempo afastado por conta de uma grave lesão no joelho, o holandês voltou com tudo. Na primeira e única partida que fez no Campeonato Francês, Depay marcou três gols na vitória de sua equipe por 4 a 1 sobre o Dijon.

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