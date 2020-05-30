Presidente do Lyon quer assembleia para pedir volta da Ligue 1

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, indicou que não desistirá do desejo de que o Campeonato Francês tenha prosseguimento. O dirigente enviou uma carta à Liga de Futebol Profissional do país solicitando a realização de uma assembleia para decidir se a competição (que foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus) pode ou não ser retomada.
- Voltaremos a escrever à LFP para apelar, com respeito, a todas as decisões tomadas nas últimas semanas. Esperamos que, diante uma assembleia extraordinária e sob um ponto de vista econômico, se possa falar para seguir as diretrizes da Uefa de poder organizar o encerramento do Campeonato Francês - manifestou.
A proposta de Aulas aconteceu horas depois de ser divulgado que equipes francesas poderão disputar amistosos no mês de julho com portões fechados. O mandatário do Lyon acha incoerente que isto seja permitido e não a volta do Campeonato Francês.E MAIS:COVID-19: La Liga retorna em junho e dois países veem títulos na retomada; Brasil passa a Espanha em mortesDocumentário retrata efeitos da pandemia do COVID-19 nos esportesApós vencer o Borussia, Bayern Munique busca se aproximar do título contra o Fortuna DüsseldorfCOLUNA DE VÍDEO: Pelé é superestimado? Editor do L! avalia polêmica criada por site inglêsRelembre 20 tretas e polêmicas do apresentador Neto no futebol e na TV E MAIS: