Presidente do Lyon quer assembleia para pedir volta da Ligue 1

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O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, indicou que não desistirá do desejo de que o Campeonato Francês tenha prosseguimento. O dirigente enviou uma carta à Liga de Futebol Profissional do país solicitando a realização de uma assembleia para decidir se a competição (que foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus) pode ou não ser retomada.

- Voltaremos a escrever à LFP para apelar, com respeito, a todas as decisões tomadas nas últimas semanas. Esperamos que, diante uma assembleia extraordinária e sob um ponto de vista econômico, se possa falar para seguir as diretrizes da Uefa de poder organizar o encerramento do Campeonato Francês - manifestou.