Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente do Lyon propõe torneio com quatro clubes franceses em julho

Jean-Michel Aulas deseja que Lyon, PSG, Lille e Saint-Étienne disputem torneio amistoso para ter ritmo de jogo. Copa da França e Copa da Liga Francesa ainda têm finais a definir...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2020 às 19:23

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 19:23

Crédito: AFP
Após o governo federal anunciar o fim da temporada francesa de futebol de forma precipitada por conta da pandemia de coronavírus, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, tornou-se uma das figuras mais polêmicas do esporte no país.
Aulas chegou a afirmar que não aceitaria o fim da competição por ordem das autoridades e também disse que entraria na Justiça para tentar ver os direitos do Lyon. Desta vez, o mandatário propôs aos governantes um torneio entre quatro clubes a portas fechadas no país no mês de julho.
- É essencial que os clubes franceses possam começar a jogar a portas fechadas em julho, como outros clubes europeus. Pelo menos quatro equipes devem estar autorizadas a jogar, três que jogam as finais de copa na França e o Lille, que está interessado em servir como companheiro - disse Aulas.
Apesar do fim do Campeonato Francês, as finais de Copa da França (PSG x Saint-Étienne) e Copa da Liga Francesa (PSG x Lyon) não foram canceladas, mas também não têm datas para serem jogadas. Por conta disso, o mandatário do Lyon deseja um torneio amistoso para que os clubes possam se preparar.
Além das copas, PSG e Lyon estão ainda na Liga dos Campeões da Europa, que deve ser retomada em agosto. O clube parisiense está garantido nas quartas de final após eliminar o Borussia Dortmund. Já o Lyon, ainda tem o segundo jogo das oitavas de final contra a Juventus.E MAIS:Alex Telles no PSG? Confira brasileiros que também atuaram pela equipe francesaManhã do Mercado: Pacotão por Pogba, futuro de Lautaro Martínez, Ndidi pode ir para a Espanha...VÍDEO: Richarlison mostra pontaria afiada em treino do EvertonApós desistência do Liverpool, United é favorito para contratar WernerGoverno autoriza e Campeonato Italiano volta no dia 20 de junho E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados