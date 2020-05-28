Presidente do Lyon propõe torneio com quatro clubes franceses em julho

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Após o governo federal anunciar o fim da temporada francesa de futebol de forma precipitada por conta da pandemia de coronavírus, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, tornou-se uma das figuras mais polêmicas do esporte no país.

Aulas chegou a afirmar que não aceitaria o fim da competição por ordem das autoridades e também disse que entraria na Justiça para tentar ver os direitos do Lyon. Desta vez, o mandatário propôs aos governantes um torneio entre quatro clubes a portas fechadas no país no mês de julho.

- É essencial que os clubes franceses possam começar a jogar a portas fechadas em julho, como outros clubes europeus. Pelo menos quatro equipes devem estar autorizadas a jogar, três que jogam as finais de copa na França e o Lille, que está interessado em servir como companheiro - disse Aulas.

Apesar do fim do Campeonato Francês, as finais de Copa da França (PSG x Saint-Étienne) e Copa da Liga Francesa (PSG x Lyon) não foram canceladas, mas também não têm datas para serem jogadas. Por conta disso, o mandatário do Lyon deseja um torneio amistoso para que os clubes possam se preparar.