Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente do Lyon nega acerto com Barcelona por Memphis Depay

Jean-Michel Aulas revelou conversa que teve com Bartomeu, presidente do Barcelona, em que soube que o clube catalão vivia grande crise financeira para fazer oferta por holandês...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 15:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 15:34
Crédito: Miguel MEDINA / AFP
O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, desmentiu em suas redes sociais as informações de que Memphis Depay estaria acertado com o Barcelona. O mandatário francê também revelou uma conversa que teve com Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, em que soube da dificuldade financeira do clube catalão.
- O presidente do Barça me disse no domingo que o clube estava sofrendo muito pela crise da Covide não tinha a possibilidade de fazer uma oferta (por Depay).Na noite da última segunda-feira, o “The Telegraaf” tinha noticiado de que os culés tinham chegado em um acordo com a equipe francesa para a contratação do atacante holandês por 25 milhões de euros (R$ 156 milhões) à vista e outros cinco milhões de euros (R$ 31 milhões) em variáveis. Mais tarde, o Barcelona negou a informação e a situação do jogador segue indefinida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados