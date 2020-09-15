Presidente do Lyon nega acerto com Barcelona por Memphis Depay

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, desmentiu em suas redes sociais as informações de que Memphis Depay estaria acertado com o Barcelona. O mandatário francê também revelou uma conversa que teve com Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, em que soube da dificuldade financeira do clube catalão.

- O presidente do Barça me disse no domingo que o clube estava sofrendo muito pela crise da Covide não tinha a possibilidade de fazer uma oferta (por Depay).Na noite da última segunda-feira, o “The Telegraaf” tinha noticiado de que os culés tinham chegado em um acordo com a equipe francesa para a contratação do atacante holandês por 25 milhões de euros (R$ 156 milhões) à vista e outros cinco milhões de euros (R$ 31 milhões) em variáveis. Mais tarde, o Barcelona negou a informação e a situação do jogador segue indefinida.