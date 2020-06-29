Presidente do Lyon não garante Depay na próxima temporada

Jean-Michel Aulas não garantiu a permanência de Memphis Depay na próxima temporada no Lyon, em entrevista ao “Le Progres”. Embora o holandês seja o principal nome da equipe na temporada, pelo fato do clube não ter se classificado para nenhuma competição europeia, as questões econômicas e esportivas podem fazer a diferença.
- Depay jogará as duas finais que nos espera. No entanto, as transferências internacionais vão acontecer até o dia 13 de outubro e podem vir buscar nossos jogadores.
O atacante sofreu grave lesão que o fez perder boa parte da segunda metade da temporada, mas estará recuperado a tempo de jogar a final da Copa da Liga Francesa contra o PSG e as oitavas de final diante da Juventus. Em 18 jogos, Depay marcou 14 gols e deu uma assistência, mas tem contrato apenas até 2021.