Presidente do Lyon joga a toalha por permanência de Depay para a próxima temporada

Crédito: Divulgação / Site oficial do Lyon

A novela envolvendo o atacante Memphis Depay está perto de um final. E o último capítulo não deve ser nada animador para o torcedor do Lyon. De acordo com o presidente do clube francês, Jean-Michel Aulas, o holandês não deve permanecer no clube para a próxima temporada.

+ Veja a tabela da Ligue 1- Para Memphis (Depay), este ano é o fim de uma aventura. Ele é um jogador altamente talentoso, de classe mundial, e não há muitos como ele no time. Ele nos fornece soluções. Ele pode ser um homem de muita sorte - disse o mandatário em entrevista ao jornal "Le Progrès".

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