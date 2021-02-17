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Presidente do Lyon joga a toalha por permanência de Depay para a próxima temporada

Em entrevista para jornal francês, Jean-Michel Aulas disse que fez proposta de renovação ao atacante holandês, mas que atleta não aceitou os valores apresentados...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 19:44

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 19:44

Crédito: Divulgação / Site oficial do Lyon
A novela envolvendo o atacante Memphis Depay está perto de um final. E o último capítulo não deve ser nada animador para o torcedor do Lyon. De acordo com o presidente do clube francês, Jean-Michel Aulas, o holandês não deve permanecer no clube para a próxima temporada.
+ Veja a tabela da Ligue 1- Para Memphis (Depay), este ano é o fim de uma aventura. Ele é um jogador altamente talentoso, de classe mundial, e não há muitos como ele no time. Ele nos fornece soluções. Ele pode ser um homem de muita sorte - disse o mandatário em entrevista ao jornal "Le Progrès".
+ Nova bola da Champions League faz homenagem aos 20 anos da Starball. Veja fotos
Aulas ainda disse que o Lyon fez uma proposta de renovação de contrato para o camisa 10, mas que os valores não foram suficientes. O mandatário também lembrou que tentou negociar o jogador com o Barcelona, mas que o clube catalão não chegou a um acordo com os franceses.

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