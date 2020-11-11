Presidente do Lyon fala sobre situações de Depay, Aouar e Dembélé: 'Ninguém sairá nesta temporada'

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, fechou a porta para qualquer possível saída de jogadores nesta temporada. Para o mandatário, o clube francês ficou fora de competições europeias de forma injusta (o campeonato foi encerrado faltando cerca de 10 jogos) e, por isso, todos os destaques da equipe permanecerão.

- Não falo apenas de Depay, mas também de Houssem Aouar e Moussa Dembélé. Desde o início que tenho dito que ninguém vai sair porque este ano ficamos injustamente fora das competições europeias. Temos que conquistar grandes coisas nesta temporada e, por isso, eles vão ficar. Sobre a permanência do holandês após o término do contrato, que se encerra em junho de 2021, Aulas é pessimista.