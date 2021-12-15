Presidente do Lyon fala sobre saída de Juninho: 'Gostaria de ter sido avisado com antecedência'

Após a decisão de Juninho Pernambucano, que deixará o cargo de diretor esportivo do Lyon em janeiro, o presidente do time francês, Jean-Michel Aulas, falou sobre o tema pela primeira vez. Em entrevista ao jornal "L'Équipe", o mandatário lamentou, mas afirmou que o brasileiro será sempre bem-vindo no clube.- Sinto muito em um nível humano. Ele é uma pessoa de qualidade. Hoje, ele quer descansar e ser treinador. Mas ele sempre estará em casa no Lyon, quando quiser voltar. Ele é uma daquelas pessoas que já participou de várias vitórias, por isso não vamos tomar posições negativas em relação a ele de forma alguma - disse Aulas.

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Apesar de entender o lado do brasileiro, que está no Lyon desde 2019, Jean-Michel afirmou que não gostou da forma como a situação foi conduzida. Para o dirigente, Juninho poderia ter avisado com antecedencia.

- Sim, é lamentável e eu gostaria de ter sido avisado com antecedência. No entanto, isso não muda nossos sentimentos em relação a Juni e ele sempre estará em casa aqui.

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De acordo com a imprensa francesa, Juninho tinha relação desgastada com Vincent Ponsot, gerente de futebol do Lyon. Este motivo teria sido um dos principais fatores para a saída do ídolo do Vasco.

- Juninho estava cansado, dava para ver. É verdade que ele não teve esse sucesso. Ele não estava feliz, você pode dizer. Se eu pudesse escolhê-lo, eu o teria escolhido, mas ele estava lutando para assumir esse papel em uma grande organização. E todos os grandes clubes têm uma organização com vários dirigentes. Não funcionou, mas isso não faz de Juni uma pessoa ruim, ele é uma pessoa muito boa e faremos tudo para mantê-lo perto do Lyon - declarou o presidente.