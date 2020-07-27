Presidente do Lille revela que rejeitou ofertas superiores a R$ 400 milhões por Renato Sanches

Renato Sanches fez uma grande temporada com a camisa do Lille. Com clubes interessados em seu futebol, o português pode ficar na França. Gerard Lopez, presidente do clube, revelou que rejeitou ofertas grandes pelo jogador. - Tivemos propostas superiores a 70 milhões de euros (cerca de R$ 424 milhões) pelo Renato Sanches e recusamos. Posso garantir que ele não vai sair. O principal é o projeto esportivo e queremos continuar a desenvolvê-lo. Quantos clubes na França recusariam esse valor por um jogador, além do PSG? - disse ao L'Équipe