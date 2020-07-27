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Presidente do Lille revela que rejeitou ofertas superiores a R$ 400 milhões por Renato Sanches

Meio-campista português fez uma grande temporada com a camisa do clube francês...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 16:08

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 16:08
Crédito: Kenzo Tribouillard/AFP
Renato Sanches fez uma grande temporada com a camisa do Lille. Com clubes interessados em seu futebol, o português pode ficar na França. Gerard Lopez, presidente do clube, revelou que rejeitou ofertas grandes pelo jogador. - Tivemos propostas superiores a 70 milhões de euros (cerca de R$ 424 milhões) pelo Renato Sanches e recusamos. Posso garantir que ele não vai sair. O principal é o projeto esportivo e queremos continuar a desenvolvê-lo. Quantos clubes na França recusariam esse valor por um jogador, além do PSG? - disse ao L'Équipe
Na atual temporada, Renato Sanches participou de 33 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência.

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