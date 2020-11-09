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futebol

Presidente do Inter admite surpresa com saída de Coudet e fala sobre Abel Braga

Marcelo Medeiros afirmou que ainda não procurou o técnico que venceu a Libertadores de 2006...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 19:16

LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 19:16
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A segunda-feira está agitada para o Internacional. De maneira surpreendente, Eduardo Coudet entregou o cargo para assumir o Celta de Vigo-ESP e deixou o líder do Brasileirão sem treinador.No começo da noite, o presidente Marcelo Medeiros concedeu entrevista coletiva e admitiu surpresa com a atitude do argentino.
‘Infelizmente, o projeto Eduardo Coudet e sua comissão técnica terminou ontem após o jogo contra o Coritiba, sendo a saída do treinador iniciativa única e exclusiva do Eduardo Coudet. Em nenhum momento pensamos ter outro treinador nesta temporada e na temporada que vem’, explicou.
Abel Braga
Com a eminente saída do argentino, o nome de Abel Braga, campeão da Libertadores e Mundial pelo Inter, ganhou força nos bastidores. Mas de acordo com o mandatário do Colorado, não houve nenhum contato.
‘Eu não falei com o Abel. Não falaria com um treinador com questões a serem resolvidas com o treinador que está aqui. Não falaria com nenhum técnico antes de deixar clara a saída de um treinador. Não trabalho desta forma. Reconheço as virtudes do Abel, muito identificado com o Inter, me dou muito bem com ele, mas ainda não falei com ele’.

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