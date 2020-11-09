Presidente do Inter admite surpresa com saída de Coudet e fala sobre Abel Braga

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A segunda-feira está agitada para o Internacional. De maneira surpreendente, Eduardo Coudet entregou o cargo para assumir o Celta de Vigo-ESP e deixou o líder do Brasileirão sem treinador.No começo da noite, o presidente Marcelo Medeiros concedeu entrevista coletiva e admitiu surpresa com a atitude do argentino.

‘Infelizmente, o projeto Eduardo Coudet e sua comissão técnica terminou ontem após o jogo contra o Coritiba, sendo a saída do treinador iniciativa única e exclusiva do Eduardo Coudet. Em nenhum momento pensamos ter outro treinador nesta temporada e na temporada que vem’, explicou.

Abel Braga

Com a eminente saída do argentino, o nome de Abel Braga, campeão da Libertadores e Mundial pelo Inter, ganhou força nos bastidores. Mas de acordo com o mandatário do Colorado, não houve nenhum contato.