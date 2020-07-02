Presidente do Grêmio não vê problema em declarar o Caxias como campeão do Gauchão

Após as declarações do governo estadual que o Campeonato Gaúcho pode ser concretizado apenas em agosto, os dirigentes locais começam a estudar alternativas para retomar a competição ou até mesmo encerrar de forma antecipada.
Publicado em 02 de Julho de 2020 às 20:02
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