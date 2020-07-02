Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente do Grêmio não vê problema em declarar o Caxias como campeão do Gauchão
futebol

Presidente do Grêmio não vê problema em declarar o Caxias como campeão do Gauchão

Romildo Bolzan demonstra preocupação com o conflito de datas e espera ter uma definição em breve...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 20:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 20:02
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Após as declarações do governo estadual que o Campeonato Gaúcho pode ser concretizado apenas em agosto, os dirigentes locais começam a estudar alternativas para retomar a competição ou até mesmo encerrar de forma antecipada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados