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futebol

Presidente do Grêmio garante que equipe será campeã da Copa do Brasil

Romildo Bolzan não hesitou em mostrar confiança na decisão que começa no próximo dia 28 de fevereiro diante do Palmeiras na Arena...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 12:08

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 12:08

Se a confiança é um elemento fundamental na disputa de instâncias decisivas, no que depender do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, o Imortal entra com muita força para conquistar o hexacampeonato da Copa do Brasil na decisão contra o Palmeiras.>Qual a posição que o Grêmio ainda pode alcançar no Brasileirão? De acordo com palavras ditas pelo próprio mandatário do clube de Porto Alegre a 'Grêmio TV', ele possui convicção de que a equipe dirigida por Renato Portaluppi vai conseguir mais uma conquista para consolidar a vitoriosa era de taças iniciada justamente com essa competição, porém em 2016.
- Eu tenho certeza absoluta que nós vamos ganhar a Copa do Brasil. Alimento muito essa segurança e essa certeza pois estou vendo, no ambiente do futebol, na vontade dos jogadores e da comissão técnica que isso efetivamente aconteça. E quem acha que os jogos que nós estamos jogando hoje no Campeonato Brasileiro serão iguais ao da Copa do Brasil, não serão - assegurou o mandatário.
O Brasileirão, aliás, também foi tema da entrevista onde o dirigente admitiu que a campanha até aqui de 56 pontos na sétima posição está distante do que foi projetado.
- Estou constrangido com a campanha no Brasileiro. O Grêmio disputará a final (da Copa do Brasil) e foi além do coirmão, que realmente disputa a situação (Brasileirão). Mas não é questão de preço, nem de cultura, é questão às vezes técnica. Lamentavelmente o Grêmio não teve uma resposta técnica adequada no Brasileiro.

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