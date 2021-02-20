Presidente do Grêmio garante que equipe será campeã da Copa do Brasil

Se a confiança é um elemento fundamental na disputa de instâncias decisivas, no que depender do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, o Imortal entra com muita força para conquistar o hexacampeonato da Copa do Brasil na decisão contra o Palmeiras.>Qual a posição que o Grêmio ainda pode alcançar no Brasileirão? De acordo com palavras ditas pelo próprio mandatário do clube de Porto Alegre a 'Grêmio TV', ele possui convicção de que a equipe dirigida por Renato Portaluppi vai conseguir mais uma conquista para consolidar a vitoriosa era de taças iniciada justamente com essa competição, porém em 2016.

- Eu tenho certeza absoluta que nós vamos ganhar a Copa do Brasil. Alimento muito essa segurança e essa certeza pois estou vendo, no ambiente do futebol, na vontade dos jogadores e da comissão técnica que isso efetivamente aconteça. E quem acha que os jogos que nós estamos jogando hoje no Campeonato Brasileiro serão iguais ao da Copa do Brasil, não serão - assegurou o mandatário.

O Brasileirão, aliás, também foi tema da entrevista onde o dirigente admitiu que a campanha até aqui de 56 pontos na sétima posição está distante do que foi projetado.