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futebol

Presidente do Grêmio fala sobre suposta festa de casamento de Douglas Costa

Romildo Bolzan garante que o clube não foi informado sobre nenhuma situação extracampo do atleta...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 14:03

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 14:03

Mesmo em período de férias, o atacante Douglas Costa é alvo de debate dentro do Grêmio. Desta vez, o tema é uma suposta festa de casamento marcada para o mês de janeiro, em meio a pré-temporada do Tricolor.
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Em conversa com a Rádio Guaíba, o presidente Romildo Bolzan desconheceu qualquer festa do jogador e promete uma conversa com Douglas Costa.
‘Não foi observado ao Grêmio nada sobre essa situação de casamento. Não foi posto para nós, fica difícil fazer qualquer avaliação. Dificilmente por uma situação de pré-temporada ocorreria uma concessão dessa natureza. Pois é um sistema de concentração. É o que posso adiantar’, enfatizou.
Futuro
Apesar dos bastidores agitados, Douglas Costa manifestou que pretende ficar no Grêmio para disputar a Série B.
Crédito: DouglasCostateriaumafestadecasamentoemjaneiro(Foto:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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