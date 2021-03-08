Presidente do Grêmio fala em 'reformulação', mas alerta que decisão já estava tomada

Crédito: Romildo usou tom firme no pós-jogo diante do Palmeiras (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Logo depois do revés na decisão da Copa do Brasil diante do Palmeiras, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, demonstrou que estava com um discurso bastante alinhado ao que foi dito pelo técnico Renato Portaluppi. >Quem são os times que disputam a fase prévia aos grupos da LibertadoresIsso porque o mandatário gremista também falou seguidas em uma reformulação que envolve diferentes áreas do clube, inclusive na comissão técnica. Todavia, Romildo deu a entender que o resultado adverso não foi fator determinante para essas atitudes, mas sim a sequência de um cronograma estabelecido já quando Renato renovou seu contrato até dezembro de 2021 com o Imortal.

- O organograma de futebol, a reformulação de elenco e também situações de comissão técnica. Todas elas estão no mesmo nível de prioridade. O que é certo? Absolutamente concreto? Vamos ter situações novas a partir de amanhã (segunda-feira) - disse o presidente.

- Quando fizemos o anúncio da renovação do contrato do Renato, tínhamos esta situação prevista. Já temos decisões… Situações que vão ser detalhadas no curso do tempo. Temos diagnóstico, situações para corrigir e vamos ter atitude para corrigir. A partir de segunda-feira serão anunciadas situações já encaminhadas - completou.