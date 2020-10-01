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futebol

Presidente do Grêmio descarta negociar Pepê

Atacante recebeu uma oferta do Porto-POR, mas o Tricolor não quer perder o jogador...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 out 2020 às 20:07

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 20:07

Crédito: Staff Images/Conmebol
Destaque do Grêmio nas últimas partidas, o atacante Pepê recebeu sondagens do futebol europeu, principalmente do Porto-POR, que gostaria de contar com a habilidade do jovem gremista.Apesar do interesse e da oferta inicial, a diretoria do Tricolor não topou a proposta e fecha as portas para uma possível negociação.
‘Neste momento não tem valor, é inegociável. A proposta (Porto-POR) é baixa, muito baixa. Nem que o preço fosse alto’, declarou o presidente Romildo Bolzan Júnior à rádio Renascença,
Aos 23 anos, Pepê ficou com a vaga no time titular após a saída de Everton e já marcou 7 gols ao longo da temporada 2020.

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