Presidente do Grêmio descarta negociação com Cavani

A sexta-feira está agitada pelos lados do Grêmio. De acordo com o jornalista Sebastián Sur, da Rádio Continental, o atacante Edinson Cavani havia acertado com o Tricolor e chegaria na semana que vem a Porto Alegre.Poucas horas depois da informação, o presidente Romildo Bolzan conversou com a Rádio Gaúcha e descartou qualquer possibilidade de negociação com o uruguaio.
‘Não tem nada agora e nunca teve. Esse é um assunto que não devemos nem alimentar o sonho do torcedor. O Cavani é um jogador que tem propostas de uns dez clubes europeus, todas superiores a que qualquer clube brasileiros pode pagar’, afirmou à ZH.
Vale lembrar que, recentemente, Cavani deixou o PSG e negociou com grandes clubes da Europa. O último foi o Benfica-POR, que não fez acordo devido ao preço do uruguaio.