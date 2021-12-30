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futebol

Presidente do Grêmio admite que Diego Souza pode voltar

Atacante deixou o Tricolor, mas o seu caso pode ter uma reviravolta nos próximos dias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 14:43

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 14:43

Após ser anunciado como carta fora do baralho para a temporada 2022, o atacante Diego Souza pode ser recontratado pelo Grêmio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em conversa com a TV Bandeirantes, o presidente Romildo Bolzan explicou a situação do atleta dentro do clube.
‘Ha uma enorme escassez de centroavantes, uma situação complicada de contratar um que atenda nossa necessidade. Precisamos de mais um jogador. Não repusemos ainda. O Diego saiu por conta do encerramento do contrato. É uma situação que pode acontecer, de recontratá-lo’, afirmou.
Cobiçado
Vale citar, que desde a sua saída do Grêmio, Diego Souza entrou na mira do Sport e Vasco, mas ambos não obtiveram a resposta do jogador.
Ao lado dos familiares, o atacante curte as festas de fim de ano e promete tomar uma decisão sobre o futuro em janeiro.
Crédito: DiegoSouzapodevoltaraoGrêmio(Foto:LucasUebel/Grêmio

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