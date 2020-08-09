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Presidente do Goiás diz que está 'tudo errado', refaz testes de Covid e espera resposta da CBF

Clube foi informado na manhã deste domingo que 10 dos 26 testados na sexta-feira foram diagnosticados com Covid-19 e tenta adiar jogo com o São Paulo, marcado para as 16h...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 14:03

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 14:03

Crédito: Divulgação/Goiás
O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, diz que ainda está aguardando uma resposta da CBF ao pedido do clube para que a partida contra o São Paulo, inicialmente marcada para as 16h deste domingo, no Hailé Pinheiro, seja adiada. O Esmeraldino ficou sabendo pela manhã que dez jogadores foram diagnosticados com a Covid-19 em teste realizado na sexta-feira, sendo oito titulares.
- Recebemos o laboratório Albert Einstein quinta-feira. Os atletas foram testados. Depois recebemos o comunicado de que os testes foram mal acondicionados. Tivemos que repetir, foi prometido que os resultados sairiam ontem (sábado) às 16h. Saíram hoje cedo, ou seja, está tudo errado. Me lembrou o Bragantino - disse o dirigente, ao LANCE!, lembrando do episódio em que o Red Bull Bragantino teve diagnósticos equivocados de Covid-19 antes da partida contra o Corinthians, pelas quartas de final do Paulistão, em testes realizados também pelo Einstein.
Após receber os resultados, o Goiás acionou um outro laboratório e refez os testes nos jogadores, que seguem concentrados. Segundo o clube, são testes de PCR que ficam prontos em cerca de três horas. O presidente diz que já saíram os resultados de três testes em atletas que haviam sido diagnosticados com o vírus e todos deram negativo dessa vez.
- É esse mesmo exame que tinha sido feito pelo Einstein (PCR). Não sei nem se vai dar tempo de ficar pronto. Estamos esperando uma posição da CBF - emendou.
No Brasileirão, os testes são oferecidos pela CBF, que designou o Einstein para recolher as amostras do Goiás. Todas as equipes são testadas antes de cada rodada. O São Paulo, por exemplo, não teve nenhum teste positivo.

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