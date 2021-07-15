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Presidente do Galo relata incidentes no jogo contra o Boca e promete receber os argentinos da mesma forma em BH

Sérgio Coelho também disse que não irá aceitar pressão externa após a suspensão dos árbitros do jogo por anularem um gol do Boca...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 20:07

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 20:07
O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, reclamou da forma como o Galo foi tratado pelo Boca Juniors no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores. Coelho afirmou que houve incidentes antes e durante a partida que perturbou a equipe mineira. O mandatário do alvinegro revelou que o time argentino será recebido da mesma forma que o Atlético foi em La Bombonera, esquentando o clima para o jogo da próxima terça-feira, 20 de julho, no Mineirão. Sérgio Coelho também comentou sobre a suspensão dos árbitros de campo e de vídeo por um suposto erro no gol anulado do Boca, pelo VAR. O presidente afirmou que o Atlético não irá aceitar pressão externa. Confira nos vídeos as posições do dirigente. O presidente do Galo não aprovou como o time foi recebido na Argentina pelo Boca- (Reprodução/TV Galo)

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