Presidente do Galo reclama de aumento do IPTU da sede do clube e das contrapartidas exigidas pela PBH para construir a Arena MRV

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, questionou a cobrança de revisada de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) da sede do clube, no bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH. De acordo com o dirigente, a Prefeitura da capital mineira está cobrando um valor maior por uma diferença dos últimos cinco anos. A PBH se manifestou em nota e disse que a mudança no valor do IPTU faz parte de uma revisão na área construída da sede do Galo,que, de acordo com a prefeitura, foi atualizado pelo próprio clube. A queixa de Sette Câmara sobre o IPTU foi postada em sua conta no Twitter. O dirigente atleticano também comentou sobre contrapartidas que a Prefeitura exigiu do Atlético para a construção da Arena MRV.
O mandatário afirmou que os pedidos da PBH aumentaram os custos do novo estádio do clube, que fica no bairro Califórnia, em R$ 100 milhões, cobrados por medidas compensatórias que o projeto da arena teve de entregar para obter a Licença de Instalação (LI) do COMAM (Conselho Municipal de Meio Ambiente). Confira a Nota da PBH
"Em novembro de 2019, os proprietários de 23 mil imóveis foram notificados a se pronunciar quanto a divergência de área construída dos seus imóveis, apurada pela Administração Tributária do Município, confirmando ou contestando a apuração fiscal. Os contribuintes foram notificados no âmbito da segunda edição do Programa de Autorregularização das Informações do Cadastro Imobiliário Municipal (PACI). Sete mil proprietários de imóveis, dentre eles o Clube Atlético Mineiro, informaram a área construída do imóvel e concordaram com os acréscimos de área informados. A área construída da sede do Atlético foi alterada de 2.284,09m² para 2.907,39m², conforme informação prestada pelo próprio clube. Por conta desta alteração, houve um incremento de R$ 8.071,21 no IPTU devido por exercício, considerando os lançamentos efetuados com base na área incorreta. Considerando os cinco exercícios revisados (2015 a 2019), promoveu-se o lançamento complementar do imposto no total de R$ 40.356,05. A respeito da construção do estádio do Atlético, toda grande obra gera contrapartidas durante o processo de obtenção das licenças de órgãos ambientais e de trânsito, nas esferas municipal, estadual e federal."