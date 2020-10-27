Presidente do Galo reclama de aumento do IPTU da sede do clube e das contrapartidas exigidas pela PBH para construir a Arena MRV

Crédito: Bruno Cantini/Atlético

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, questionou a cobrança de revisada de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) da sede do clube, no bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH. De acordo com o dirigente, a Prefeitura da capital mineira está cobrando um valor maior por uma diferença dos últimos cinco anos. A PBH se manifestou em nota e disse que a mudança no valor do IPTU faz parte de uma revisão na área construída da sede do Galo,que, de acordo com a prefeitura, foi atualizado pelo próprio clube. A queixa de Sette Câmara sobre o IPTU foi postada em sua conta no Twitter. O dirigente atleticano também comentou sobre contrapartidas que a Prefeitura exigiu do Atlético para a construção da Arena MRV.

O mandatário afirmou que os pedidos da PBH aumentaram os custos do novo estádio do clube, que fica no bairro Califórnia, em R$ 100 milhões, cobrados por medidas compensatórias que o projeto da arena teve de entregar para obter a Licença de Instalação (LI) do COMAM (Conselho Municipal de Meio Ambiente). Confira a Nota da PBH