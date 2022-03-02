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Presidente do Galo não almoçará com Ronaldo, pois está cumprindo promessa pelos títulos do clube

Sérgio Coelho está em cavalgada para Aparecida do Norte para cumprir promessa pelas conquistas do Galo, assim, não poder´se juntar ao fenômeno
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LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 21:09

Publicado em 01 de Março de 2022 às 21:09

Ronaldo, gestor do Cruzeiro, não deve conseguir estar com o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, no domingo, 6 de março, antes do clássico entre as duas equipes, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. O motivo pela ausência do mandatário alvinegro é a cavalgada que o dirigente participa desde o último dia 26 de fevereiro, que saiu de Belo Horizonte até Aparecida do Note, no interior paulista. com um grupo composto por 30 pessoas, Sérgio Coelho levará 13 dias até chegar até o santuário da padroeira do Brasil. O Fenômeno, deve ter no almoço Rubens Menin, Rafael Menin e Ricardo Guimarães, para essa prosa antes do clássico. Sérgio Coelho também perderá o clássico do domingo pois ainda estará cavalgando.
Crédito: SérgioCoelhoestáacaminhodeAparecidadoNorteparacumprirumapromessapelostítulosdoGalo-(Divulgação/Atlético-MG

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