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Presidente do Galo diz que clube cumpriu com protocolos para partida contra o River Plate na Libertadores

O dirigente rebateu as falas do Prefeito de BH, Alexandre Kalil, sobre os "furos" de segurança no primeiro evento com torcida depois de 500 dias...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 16:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 16:11
A volta dos torcedores do Atlético-MG ao estádio, primeiro clube com público em Minas desde que a pandemia começou em 2020, foi cheia de erros na fiscalização interna, que permitiu aglomerações na entrada do Mineirão antes do duelo contra o River Plate, nesta quarta-feira, 18 de agosto, pelas quartas de final da Libertadores.
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, chegou a questionar os acontecimentos no entorno e dentro do Mineirão, quando os torcedores se aglomeraram, não usavam máscaras e burlaram todos os protocolos contra a Covid-19. A capital mineira liberou 30% da capacidade do Mineirão para receber público, algo em torno de 18 mil pessoas. Todavia, o que se viu antes, na entrada para o estádio e durante o jogo, as regras de combate ao coronavírus foram deixadas de lado por muitas pessoas.
O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, disse, durante a apresentação de Diego Costa, que o clube cumpriu os protocolos de segurança para ter sua torcida no estádio. Cerca de 17 mil pessoas foram ao Mineirão, segundo dados oficiais. Confira no vídeo acima a fala do dirigente mineiro. Muitos torcedores não usavam máscaras, fora e dentro do estádio-(Yuri EDMUNDO / POOL / AFP)

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