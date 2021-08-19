Presidente do Galo diz que clube cumpriu com protocolos para partida contra o River Plate na Libertadores

A volta dos torcedores do Atlético-MG ao estádio, primeiro clube com público em Minas desde que a pandemia começou em 2020, foi cheia de erros na fiscalização interna, que permitiu aglomerações na entrada do Mineirão antes do duelo contra o River Plate, nesta quarta-feira, 18 de agosto, pelas quartas de final da Libertadores.

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, chegou a questionar os acontecimentos no entorno e dentro do Mineirão, quando os torcedores se aglomeraram, não usavam máscaras e burlaram todos os protocolos contra a Covid-19. A capital mineira liberou 30% da capacidade do Mineirão para receber público, algo em torno de 18 mil pessoas. Todavia, o que se viu antes, na entrada para o estádio e durante o jogo, as regras de combate ao coronavírus foram deixadas de lado por muitas pessoas.