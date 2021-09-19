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Presidente do Galo confirma que o atacante Ademir será jogador do alvinegro em 2022

O jogador, que ainda tem vínculo como América-MG até dezembro, assinou pré-contrato com o Atlético-MG...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 18:35
Crédito: Ademir encerrará o ano no Coelho, mas em 2022 vai jogar no Galo-(Mourão Panda/América-MG
O atacante Ademir, do América-MG, será jogador do Atlético-MG em 2022. O jogador já tem um pré-contrato assinado com o Galo, segundo o presidente do clube, Sérgio Coelho. -Nós já contratamos o Ademir, do América, que chega em janeiro. Está com o pré-contrato assinado- disse Sérgio Coelho em entrevista ao jornalista Kleyton Borges. Ademir, de 26 anos, tem contrato com o América até o final desta temporada e já podia assinar um pré-contrato com outro clube. O atacante americano, conhecido como “Fumacinha”, vem uma uma temporada destacada em 2020, chamando atenção de outras equipes, como o Palmeiras. Porém, o negócio com o clube paulista não foi para frente. Aí, veio o Galo e conseguiu fechar negócio.

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