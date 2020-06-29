Presidente do Galo compara futebol a uma ilha, com segurança para a volta dos jogos e campeonatos

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, considera seguro a manutenção e a volta dos campeonatos que estão paralisados no Brasil. Para o dirigente, os clubes estão com protocolos que garantem a realização dos jogos, mesmo com a pandemia do novo coronavírus crescendo no Brasil. -Eu entendo que o futebol, dentro das atividades que nós temos aí, é uma das que mais têm condições de voltar com segurança. O futebol tem obedecido critérios rigorosos, nós aqui no Atlético temos feito testes semanais, inclusive ontem tivemos um aqui e não tivemos nenhum caso- disse em entrevista à CNN Brasil. O dirigente alvinegro reforçou sua visão destacando a importância econômica do esporte no país e ainda que os clubes precisam retomar suas atividades para sobreviverem. -Me parece que essa é uma atividade importante, o futebol tem que ser visto como um negócio, os clubes precisam voltar, existem muitos empregos no entorno do futebol, o futebol gera riquezas e impostos. Eu acredito que se existe uma atividade hoje que pode voltar dentro dessa flexibilização com segurança é o futebol por conta da rigidez dos protocolos que estamos seguindo- explicou. Sette Câmara citou que todos os clubes estão tendo dificuldades e perdas com a parada forçada do futebol no Brasil, porém, ressaltando que cada equipe sabe o tamanho da sua situação. -Cada clube tem uma situação diferente, tem clubes que assinaram com uma TV, clubes que assinaram com uma outra, tem o pay-per-view, a falta de público… Alguns têm uma renda maior, como por exemplo, o Atlético, o Flamengo, o Corinthians, que também perderam muita renda. Mas a perda é geral. É uma crise que nós estamos passando de mãos dadas, nunca vi o futebol brasileiro tão unido-disse. O presidente do Atlético faz parte da Comissão Nacional de Clubes, que está negociando e trabalhando com a CBF sobre a situação do futebol no país. E, com a possibilidade do Brasileiro das Séries A, B, C e D iniciarem em agosto, o dirigente espera que os prejuízos sejam reduzidos. -Nós temos uma comissão e nós temos conversado com a CBF, nós tivemos uma reunião na semana passada, onde ficou mais ou menos definido que nós vamos voltar no dia 9 de agosto, é para isso que vamos trabalhar. É claro que isso não é ainda absolutamente tranquilo, isso depende de algumas variáveis no decorrer do mês de julho, mas o certo é que nós precisamos voltar logo para minimizar o prejuízo que os clubes tiveram e eu vejo que isso é uma grande possibilidade em função dos protocolos que estão sendo seguidos-disse Sette Câmara que comparou o futebol como uma ilha, tendo menos riscos de contaminação pela Covid-19 em relação ao restante da população. -O futebol é como se fosse uma Coreia ou Nova Zelândia, são ilhas aqui dentro do Brasil. Nós estamos seguindo protocolos rígidos, que foram seguidos nesses países, e que rapidamente conseguiram se livrar da pandemia. A gente tem feito isso e, mais do que nunca, o futebol tem colaborado para poder detectar onde é que existe infecção ou outra e separando, enfim. Dentro desse quadro, eu acredito que o futebol tem que voltar mesmo em agosto e isso é bem possível.E MAIS:Zagueiro Bueno é apresentado, pede tempo de adaptação, mas confia em sucesso no Atlético-MGJornalista de MG afirma que Otero foi oferecido ao Athletico-PRGoverno de MG veta retorno do Mineiro para o mês de julhoJornal português coloca Jorge Sampaoli em lista de técnicos para assumir o comando do BenficaZagueiro Junior Alonso será o sexto reforço do Galo na 'Era Sampaoli'Pensamento diferente em Minas Gerais