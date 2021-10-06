Presidente do Fortaleza visita novo prédio da comissão de arbitragem da CBF

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Na tarde da última terça-feira, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, fez uma visita institucional ao novo prédio da comissão de arbitragem da CBF. Recebido por Leonardo Gaciba, chefe da comissão, o mandatário do Tricolor teve acesso a imagens e áudios do VAR em jogos do clube cearense, principalmente o da última rodada, diante do Atlético-GO.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A conversa, que abordou de forma geral a arbitragem do futebol brasileiro, teve a participação de membros como Cláudio Vinícius Cerdeira, Giuliano Bozzano e Alício Pena Júnior, que compõem a equipe liderada por Gaciba.

De acordo com Marcelo Paz, a visita foi importante para o clube compreender melhor as decisões tomadas pelos árbitros durante as partidas.

- O segundo gol anulado contra o Atlético-GO, do Bruno Melo, é um lance polêmico, mas eles explicaram o porquê da anulação, que o Wellington Paulista estava impedido e participou do lance. Segundo a regra mais recente, se o atleta estiver em condição irregular e participar da jogada, de qualquer forma que seja, já é suficiente para a marcação do impedimento. Eles justificaram com todas as informações, nós entendemos, a visita foi para esclarecer alguns fatos e adquirir conhecimento - destacou.

O presidente do Leão do Pici afirmou ainda que é importante defender os interesses do Fortaleza, mas ressaltou o trabalho importante realizado pela arbitragem brasileira.