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futebol

Presidente do Fortaleza tenta acalmar a crise após goleada em clássico

Tricolor foi superado pelo Vozão e viu a crise se instalar de vez no ambiente do clube...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 15:31

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:31

A crise que rondou a porta do Fortaleza nas últimas semanas, resolveu entrar de vez com a derrota por 4 a 0 no clássico diante do Ceará.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Desde o apito final, diversas teorias foram jogadas no ar, fatos que incomodaram o presidente do Leão, Marcelo Paz.
Em meio ao momento complicado, o dirigente deu as caras e precisou acabar com qualquer tipo de especulação.
‘Nada justifica, não há uma justificativa plausível, nem mesmo desfalque, cansaço, todo clube tem desfalque, todo clube tem cansaço. É queda de performance mesmo, crise técnica. Surgem mil teorias... Mas estamos com premiação em dia, salários em dia. Temos que falar pouco e jogar muito. Podem me criticar, faz parte, estou aqui para isso. O que vai resolver a nossa vida é pontuar nos próximos duelos’, declarou.
Calendário
A próxima chance de recuperação do Fortaleza é no sábado, quando a equipe mede forças com o Palmeiras, na Arena Castelão.
Crédito: MarceloPaztentasolucionaracrisedentrodoFortaleza(Reprodução/InstagramMarceloPaz

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