Presidente do Fortaleza, sobre saída de David: 'Não tinha muito o que fazer'

Nesta segunda-feira (24), a saída do atacante David rumo ao Internacional foi oficializada tanto pelo clube gaúcho como também pelo próprio Fortaleza via comunicado oficial emitido no site do Leão.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramEm palavras do presidente Marcelo Paz, a postura foi de reconhecer que não existiam muitas medidas a serem tomadas pelo clube já que, mesmo equiparando as condições oferecidas pelo time de Porto Alegre, o desejo de David era de que a transferência fosse concretizada.

- Por parte do Fortaleza não tinha muito o que fazer, uma vez que o Inter chegou na condição de (pagar) a multa e de que o atleta entende que é hora de sair. Fizemos todos os esforços (para a permanência do jogador), conversamos, igualamos todas as condições, mas faz parte da vida e entendemos. (O clube tem) muito respeito pelo David, pela história dele, foi extremamente profissional no clube, passou por período vitorioso, fez gols, deu assistências, e foi um jogador importantíssimo. Então, deixo a minha gratidão a esse atleta, pessoa e cidadão, é um cara que eu gosto demais e torço por ele - disse Marcelo para o portal 'ge'.