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futebol

Presidente do Fortaleza revela propostas por Rogério Ceni

Sem citar nomes, Marcelo Paz reconheceu que outros clubes procuraram o treinador...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:16

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 16:16
Crédito: JUAN MABROMATA / AFP
Em sua terceira temporada no comando do Fortaleza, Rogério Ceni é um dos técnicos mais cobiçados do mercado brasileiro e convive com especulações a respeito de transferências.Nesta terça-feira, o presidente do Leão, Marcelo Paz, abriu o jogo no programa ‘Seleção SporTV e confirmou que o Atlético-MG manifestou o desejo de contar com treinador em janeiro.
‘O presidente do Atlético-MG me falou ano passado que tinha interesse no Rogério Ceni, que pretendia contar com o Rogério. Isso é ético. Os dirigentes se conhecem’.
Além disso, no bate-papo, o executivo afirmou que outros clubes procuraram Rogério Ceni nesta temporada, mas preferiu não revelar nomes.
‘Por questão de confiança ao Rogério não vou citar nomes. Se ele quiser, ele fala’, concluiu.

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