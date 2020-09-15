Presidente do Fortaleza revela propostas por Rogério Ceni

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Em sua terceira temporada no comando do Fortaleza, Rogério Ceni é um dos técnicos mais cobiçados do mercado brasileiro e convive com especulações a respeito de transferências.Nesta terça-feira, o presidente do Leão, Marcelo Paz, abriu o jogo no programa ‘Seleção SporTV e confirmou que o Atlético-MG manifestou o desejo de contar com treinador em janeiro.

‘O presidente do Atlético-MG me falou ano passado que tinha interesse no Rogério Ceni, que pretendia contar com o Rogério. Isso é ético. Os dirigentes se conhecem’.

Além disso, no bate-papo, o executivo afirmou que outros clubes procuraram Rogério Ceni nesta temporada, mas preferiu não revelar nomes.