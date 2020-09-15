Presidente do Fortaleza revela propostas por Rogério Ceni

Em sua terceira temporada no comando do Fortaleza, Rogério Ceni é um dos técnicos mais cobiçados do mercado brasileiro e convive com especulações a respeito de transferências.Nesta terça-feira, o presidente do Leão, Marcelo Paz, abriu o jogo no programa ‘Seleção SporTV e confirmou que o Atlético-MG manifestou o desejo de contar com treinador em janeiro.
‘O presidente do Atlético-MG me falou ano passado que tinha interesse no Rogério Ceni, que pretendia contar com o Rogério. Isso é ético. Os dirigentes se conhecem’.
Além disso, no bate-papo, o executivo afirmou que outros clubes procuraram Rogério Ceni nesta temporada, mas preferiu não revelar nomes.
‘Por questão de confiança ao Rogério não vou citar nomes. Se ele quiser, ele fala’, concluiu.