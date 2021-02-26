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futebol

Presidente do Fortaleza promete reformulação em todo elenco

Incomodado com a baixa produtividade na reta final do Brasileirão, Marcelo Paz vai mexer no grupo de atletas...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 16:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 16:03
Crédito: Reprodução
Após garantir a sua permanência na elite do futebol nacional, o Fortaleza pôde respirar aliviado e dar início ao planejamento para a temporada 2021.
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Sem papas na língua, o presidente Marcelo Paz chamou a responsabilidade e prometeu uma grande reformulação no elenco Tricolor.
‘Como é uma empresa, vamos fazer um balanço no final da temporada. Temos um planejamento estratégico estabelecido e é hora da gente avaliar metas e desempenho de cada um dos setores do clube para executar as devidas reformas. No futebol, teremos reformulação do elenco com a serenidade, cautela e calma que marca uma gestão que levou o Fortaleza ao terceiro ano consecutivo na Série A mesmo tendo um dos menores orçamentos. Mas é hora de mudar, encerrar ciclos, rejuvenescer a equipe, de dar mais qualidade, opções e uma formatação de elenco que precisamos fazer e vamos fazer com a velocidade que a temporada pede’.
‘Vai ter novidade em todas as posições. Vamos diminuir a média de idade, ter um time jovem, com mais proposta de jogo. Também teremos atletas para atuar em diferentes situações táticas, novos estilos, com uma formação menos previsível e mais versátil, com mais opções para a comissão técnica. Vamos começar o ano com um bom elenco e, dentro dessa transição, será a maior mudança no time dos últimos anos. Temos que fazer isso com velocidade’, finalizou.
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Depois de 38 rodadas, o Fortaleza encerro a sua participação na 16ª colocação do Brasileirão, com 41 pontos.

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