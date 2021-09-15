Presidente do Fortaleza frisa importância esportiva em avançar na Copa do Brasil

Crédito: Presidente tem gestão de bons resultados esportivos e financeiros (Reprodução/Instagram Marcelo Paz

Apesar do caráter milionário que representa a continuidade de disputa na Copa do Brasil, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, preferiu priorizar o significado esportivo que teria para o Leão do Pici eliminar o São Paulo nesta quarta-feira (15) e, consequentemente, chegar a uma inédita semifinal. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara o mandatário, são resultados dessa magnitude que ajudarão o clube no processo de consolidação da marca a nível nacional, colocando o clube de vez no cenário dos constantemente vistos como equipes fortes e não, necessariamente, equipes que façam campanhas surpreendentes:

- A Copa do Brasil é um dos torneios mais valorizados do nosso calendário, o dinheiro é essencial para o cronograma, mas penso que a questão desportiva possui um valor superior, o Fortaleza busca uma consolidação na elite do futebol nacional para conseguir almejar grandes objetivos.

Um dos elementos centrais da continuidade da grande fase da equipe dentro das quatro linhas, o processo de escolha para a chegada do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda foi comentado por Marcelo. Processo esse que, segundo ele, contou apenas com um pré-requisito básico:

- Para buscar o novo comandante, não definimos um nome específico. A nossa equipe de apoio estava buscando um profissional com bons trabalhos em equipes com pouco investimento. Durante o processo, entrevistamos diversas vezes com o Vojvoda, o técnico veio acompanhando de uma comissão experiente e estamos muito contentes com os resultados.