Presidente do Fortaleza exalta bom momento do clube na temporada

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Vivendo um grande momento na atual temporada, o Fortaleza, de fato, tem dado muito trabalho aos adversários de forma geral brigando por títulos, além do destaque no cenário nacional.Diante da boa fase, o presidente do Leão, Marcelo Paz, não esconde tamanha felicidade. O mandatário, por sua vez, admitiu que os resultados são frutos de muito trabalho não somente em campo, mas também fora das quatro linhas, ressaltando o investimento feito no clube.

"O momento que estamos vivendo é fruto de muito trabalho, a bola não entra por acaso. Nas últimas temporadas, o Fortaleza investiu em estrutura, conseguimos formar equipes competitivas respeitando nosso limite financeiro. Sabemos que outros times possuem um poder investimento superior, mas estamos conseguindo brigar de igual para igual dentro das quatro linhas", declarou.

Sobre o trabalho feito pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, que chegou ao Tricolor do Pici em maio deste ano, Marcelo exaltou o profissionalismo por parte do argentino dando ênfase aos resultado obtidos até então.