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futebol

Presidente do Fortaleza dispara contra arbitragem após revés no Castelão

Marcelo Paz não escondeu a sua insatisfação e reclamou das atitudes do árbitro que comandou o encontro dos Tricolores...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 00:32

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 00:32

Crédito: Mailson Santana/Fluminense
A irritação com a arbitragem deu tom na entrevista coletiva do Fortaleza após o revés para o Fluminense, na noite deste sábado, na Arena Castelão.Irritado com as decisões de Marielson Alves Silva, o presidente Marcelo Paz compareceu à sala de imprensa e exigiu profissionais do mais alto nível para comandar os jogos do Leão.‘O árbitro Marielson Alves Silva estava dando faltinha o tempo inteiro, uma expulsão injusta e, ao final, deu quatro minutos de acréscimo. Só o lance da expulsão deu quatro minutos, fora as quase oito substituições ou mais que tiveram, a cera que o Fluminense fez’, disparou, antes de completar:
‘Vou falar agora em rede nacional: mande árbitros bons para o jogo do Fortaleza. Quando vem árbitro bom, isso não acontece. Quando vem árbitro fraco, prejudica todo o trabalho, deixa o torcedor e os jogadores insatisfeitos. Tem horas que a gente tem que se expor’, solicitou.
Calendário
Com a semana livre, o Fortaleza volta a campo no próximo sábado, quando visita o Athletico, na Arena da Baixada.

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