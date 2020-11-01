Presidente do Fortaleza dispara contra arbitragem após revés no Castelão

A irritação com a arbitragem deu tom na entrevista coletiva do Fortaleza após o revés para o Fluminense, na noite deste sábado, na Arena Castelão.Irritado com as decisões de Marielson Alves Silva, o presidente Marcelo Paz compareceu à sala de imprensa e exigiu profissionais do mais alto nível para comandar os jogos do Leão.‘O árbitro Marielson Alves Silva estava dando faltinha o tempo inteiro, uma expulsão injusta e, ao final, deu quatro minutos de acréscimo. Só o lance da expulsão deu quatro minutos, fora as quase oito substituições ou mais que tiveram, a cera que o Fluminense fez’, disparou, antes de completar: