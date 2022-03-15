Presidente do Fortaleza comenta acordo por transformação digital

Na semana passada, o Fortaleza acertou um acordo válido por três anos com a empresa Win the Game, pertencente ao banco de investimento BTG Pactual, visando uma verdadeira transformação digital em relação a como o clube analisa o comportamento de seus torcedores nos mais diferentes ambientes.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom esse tipo de trabalho especializado, a ideia não é apenas a potencialização das atuais formas de monetização, mas também criar novas alternativas baseadas, justamente, em como o torcedor do tricolor se comporta. Garantindo, assim, maior assertividade nas iniciativas.

O presidente do clube, Marcelo Paz, teceu diversos elogios a iniciativa e ratificou que esse tipo de parceria vai ao encontro do andamento de um processo vivido no Leão do Pici onde o intuito está calcado no "amadurecimento e consolidação administrativa e financeira".

- O clube está em um processo de amadurecimento e consolidação administrativa e financeira. Temos um planejamento que é seguido à risca e orienta nossas ações. A parceria com players como WTG e BTG Pactual é um grande passo para conhecermos melhor os hábitos do nosso torcedor. Ao entendermos melhor o perfil da torcida, conseguimos propiciar melhores experiências, produtos e serviços - descreveu Marcelo.