Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Presidente do Fortaleza afirma que Thierry Henry e Nesta foram oferecidos para treinar a equipe
Presidente do Fortaleza afirma que Thierry Henry e Nesta foram oferecidos para treinar a equipe

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 00:17

Crédito: Sebastien St-Jean/AFP
Nesta terça-feira o Fortaleza anunciou a chegada de Juan Pablo Vojvoda e encerrou a busca por um técnico para ocupar a vaga deixada por Enderson Moreira.
Porém, mesmo com o término da procura, o presidente do Leão, Marcelo Paz, abriu o jogo e afirmou que alguns técnicos estrangeiros foram oferecidos, como, por exemplo, Thierry Henry e Alessandro Nesta.
'Recebemos muitas ofertas de nomes de treinadores. Sven-Göran Eriksson, Thierry Henry e Alessandro Nesta. Nomes internacionais, um sueco, um francês e um italiano. Quando nós abrimos que iríamos ao mercado estrangeiro, começou a pipocar nome de todas as maneiras e a gente vai filtrando', afirmou à Rádio Verdes Mares.
Sem sucesso com Marcelo Chamusca e Enderson Moreira após a saída de Rogério Ceni, o Tricolor optou por um treinador gringo, que pudesse implementar uma filosofia ofensiva ao time.
O nome de Ariel Holan chegou a ser debatido e o Fortaleza tentou um acordo, mas a questão salarial pesou no avanço da negociação.
Grandes nomes como atletas do futebol europeu, a dupla ainda busca um lugar ao sol na carreira de técnico. Pelo lado de Henry, após ficar como auxiliar da seleção da Bélgica, ele teve passagens pelo Monaco-FRA e Montreal Impact-CAN. Já Alessandro Nesta, iniciou a carreira no Miami FC-EUA e passou pelo Perugia-ITA e Frosinone-ITA.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados