Presidente do Fortaleza afirma que Thierry Henry e Nesta foram oferecidos para treinar a equipe

Nesta terça-feira o Fortaleza anunciou a chegada de Juan Pablo Vojvoda e encerrou a busca por um técnico para ocupar a vaga deixada por Enderson Moreira.
Porém, mesmo com o término da procura, o presidente do Leão, Marcelo Paz, abriu o jogo e afirmou que alguns técnicos estrangeiros foram oferecidos, como, por exemplo, Thierry Henry e Alessandro Nesta.
'Recebemos muitas ofertas de nomes de treinadores. Sven-Göran Eriksson, Thierry Henry e Alessandro Nesta. Nomes internacionais, um sueco, um francês e um italiano. Quando nós abrimos que iríamos ao mercado estrangeiro, começou a pipocar nome de todas as maneiras e a gente vai filtrando', afirmou à Rádio Verdes Mares.
Técnico Estrangeiro
Sem sucesso com Marcelo Chamusca e Enderson Moreira após a saída de Rogério Ceni, o Tricolor optou por um treinador gringo, que pudesse implementar uma filosofia ofensiva ao time.
O nome de Ariel Holan chegou a ser debatido e o Fortaleza tentou um acordo, mas a questão salarial pesou no avanço da negociação.
Henry e Nesta
Grandes nomes como atletas do futebol europeu, a dupla ainda busca um lugar ao sol na carreira de técnico. Pelo lado de Henry, após ficar como auxiliar da seleção da Bélgica, ele teve passagens pelo Monaco-FRA e Montreal Impact-CAN. Já Alessandro Nesta, iniciou a carreira no Miami FC-EUA e passou pelo Perugia-ITA e Frosinone-ITA.