Presidente do Fluminense joga a toalha por Caio Henrique e Allan

Caio Henrique está de malas prontas para deixar o Fluminense para defender o Grêmio Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense bem que tentou, mas acabou derrotado na disputa para manter Caio Henrique e Allan. Nesta segunda-feira, o presidente Mário Bittencourt concedeu entrevista coletiva e revelou que o lateral-esquerdo está fechando com o Grêmio, encerrando, portanto, qualquer negociação pelo jogador.

"O que recebi é que ele está indo para o Grêmio, que está dando preferência a um jogador que o Atlético de Madrid tem interesse. Abrimos o leque, para eles olharem opções aqui também, mas o Atlético está interessado no jogador do Grêmio, acho que, talvez, seja o Everton Cebolinha. Essa é a situação. Não deve ficar. Fizemos todo o esforço, mas não vou sair da minha linha, seja por questão de gastos ou por questão de compra. Se houver alguma reviravolta, voltamos a conversar. Hoje, nesse momento, a não ser que haja uma reviravolta, damos por encerrado", detalhou.

Mário Bittencourt que fez todo o esforço possível para manter Caio Henrique, aumentando inclusive a proposta pelo jogador em vários momentos.

"Ele estava emprestado até fim do ano, não havia nenhuma cláusula de renovação. Enviamos documentos ao Atlético de Madrid perguntando se havia interesse em emprestar novamente. Eles responderam que poderiam emprestar por 1 milhão de euros, sem opção de compra. Fizemos uma proposta de 500 mil euros, parcelado. Depois eles responderam que não tinham mais interesse em emprestar. Fizemos uma proposta de compra, por 50% dos direitos econômicos. Em todo momento havia o interesse do atleta em ficar aqui, mas ele não tem poder sobre isso. E o Deco, que é o empresário, trabalhou bastante para isso", disse.

GALO ENCAMINHA ACERTO COM ALLAN

"O Liverpool disse que tinha interesse em vender. Fiz proposta por 50%, mas eles responderam que tinham interesse em vender 90%. Fiz proposta pelos 90%, parcelando em 24 vezes, o que foi aceito. Porém eles entraram em contato dizendo que chegou um clube para pagar à vista. Aumentei o valor, empatei com o que tem à vista, dentro de 20 vezes. Eles voltaram a dizer que receberiam à vista. Fiz uma nova proposta aumentando em 20% o valor, mas mantendo o parcelamento os 3 milhões de euros", explicou Mário, que fez um desabafo.

Allan, que pertence ao Liverpool, é outro que não seguirá nas Laranjeiras em 2020 Crédito: Lucas Mercon/Fluminese FC