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futebol

Presidente do Feyernoord-HOL conhece instalações do São Paulo

Toon van Bodegom, presidente do clube holandês, foi recepcionado pelo mandatário do Tricolor, Julio Casares e rasgou elogios às instalações 
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Publicado em 03 de Junho de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 10:00
Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net
O São Paulo recebeu a visita do presidente do Feyenoord-HOL, Toon van Bodegom, na última quarta-feira (02). O holandês conheceu a sede do clube, fez um tour pelo estádio e não poupou elogios ao Tricolor.
- O São Paulo é um clube com uma história muito rica tanto fora quanto dentro do Brasil. É muito bom vir aqui e ter uma recepção tão calorosa - afirmou o dirigente europeu.
Baixe o aplicativo do LANCE! e acompanhe o Brasileirão O presidente do São Paulo, Julio Casares, falou também sobre uma possível parceria de intercâmbio entre os clubes. Para ele, o Feyernoord é muito tradicional e pode contribuir. - O Feyenoord tem muita tradição. Esperamos estreitar ainda mais nossas relações e expandirmos as nossas fronteiras - declarou Casares.

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