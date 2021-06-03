Presidente do Feyernoord-HOL conhece instalações do São Paulo

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net

O São Paulo recebeu a visita do presidente do Feyenoord-HOL, Toon van Bodegom, na última quarta-feira (02). O holandês conheceu a sede do clube, fez um tour pelo estádio e não poupou elogios ao Tricolor.

- O São Paulo é um clube com uma história muito rica tanto fora quanto dentro do Brasil. É muito bom vir aqui e ter uma recepção tão calorosa - afirmou o dirigente europeu.