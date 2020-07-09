Presidente do Espanyol pede desculpas à torcida por rebaixamento

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O presidente do Espanyol, Chen Yansheng, assumiu toda a responsabilidade pelo rebaixamento do clube, na La Liga, na última quarta-feira. Da China, ele enviou mensagem aos torcedores, em que prometeu mudanças radicais.

– A maior responsabilidade pelos resultados esportivos ruins é minha. Por isso, quero pedir desculpas a torcida que se preocupa tanto com a nossa equipe. Devemos fazer uma profunda reflexão e autocrítica. Promoveremos de forma contundente o profundo desenvolvimento do clube. Confiamos que com esforço e trabalhando duro, o clube voltará à elite, lugar que merece estar por sua história – afirmou o presidente.

O proprietário do Espanyol enfrenta críticas e viu crescer a insatisfação com o diretor esportivo do clube, Rufete. O mandatário crê que a situação financeira estável pode ajudar a equipe a sair da situação difícil.

– Na temporada 2019-20 estabelecemos um desafio e fracassamos. É muito doloroso. Temos uma boa situação financeira, grandes ativos, um estádio moderno, uma boa base. Nosso grande patrimônio é o torcedor – acrescentou Chen.