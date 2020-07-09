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Presidente do Espanyol pede desculpas à torcida por rebaixamento

Presidente do clube catalão, Chen Yansheng, assumiu toda a responsabilidade pelo descenso à segunda divisão do futebol espanhol na última quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 19:58

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 19:58

Crédito: Divulgação
O presidente do Espanyol, Chen Yansheng, assumiu toda a responsabilidade pelo rebaixamento do clube, na La Liga, na última quarta-feira. Da China, ele enviou mensagem aos torcedores, em que prometeu mudanças radicais.
– A maior responsabilidade pelos resultados esportivos ruins é minha. Por isso, quero pedir desculpas a torcida que se preocupa tanto com a nossa equipe. Devemos fazer uma profunda reflexão e autocrítica. Promoveremos de forma contundente o profundo desenvolvimento do clube. Confiamos que com esforço e trabalhando duro, o clube voltará à elite, lugar que merece estar por sua história – afirmou o presidente.
O proprietário do Espanyol enfrenta críticas e viu crescer a insatisfação com o diretor esportivo do clube, Rufete. O mandatário crê que a situação financeira estável pode ajudar a equipe a sair da situação difícil.
– Na temporada 2019-20 estabelecemos um desafio e fracassamos. É muito doloroso. Temos uma boa situação financeira, grandes ativos, um estádio moderno, uma boa base. Nosso grande patrimônio é o torcedor – acrescentou Chen.
O rebaixamento da equipe da Catalunha ficou decretado, na última quarta-feira, com derrota , por 1 a 0 para o rival local Barcelona.

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