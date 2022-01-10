Presidente do CSA explica a saída do zagueiro Lucão

O CSA trabalha na montagem do elenco para 2022 e o técnico Mozart analisa quem fica e quem pode ser negociado pela diretoria.

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Uma das saídas que causaram surpresa foi do zagueiro Lucão, que teve papel importante na temporada 2021.

De acordo com o presidente Omar Coelho, apesar da surpresa com a saída, quem optou por não ficar com o atleta foi Mozart. O treinador não aguardou o pedido do jogador e decidiu contratar o experiente Werley.

‘Lucão é jogador do Mirassol. Quando ele pediu mais três dias para renovar, nós consentimos, mas encontramos o Werley, aí Mozart optou por ele. Quando deu o prazo, o empresário veio renovar, aí já não tínhamos mais as condições disponíveis’.