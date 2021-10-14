Presidente do Cruzeiro volta a BH e diz que irá se pronunciar sobre greve nesta sexta-feira

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, está de volta a Belo Horizonte, após palestrar em Portugal em evento sobre gestão do futebol. O dirigente tem um mega desafio pela frente que é sanar a greve dos jogadores do elenco principal e até do sub-20 por conta de meses de salários atrasados. Sérgio desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na tarde desta quinta-feira, 14 de outubro. Ele não falou á imprensa e disse que se pronunciaria apenas nesta sexta-feira, 15. Os jogadores da Raposa teriam de se reapresentar nesta quinta-feira, mas se recusaram a treinar e publicaram uma carta aberta relatando o ambiente, os atrasos financeiros e outras situações fora de compasso.